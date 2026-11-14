तिरी आँखों में वो कशिश है जो सारे ज़माने को गुमराह कर दे।

इक नज़र तू ज़रा इधर भी देख ले,

तिरी आँखों में वो कशिश है जो सारे ज़माने को गुमराह कर दे।

अक़्ल कहती है कि बच के रहिए इस बला से,

इश्क़ कहता है कि दोनों जहाँ से बेगाना कर दे।

कौन सुनता है फ़रियाद-ए-दिल इस बज़्म में,

तू अगर मुस्कुरा दे तो हर पत्थर को भी पिघला कर दे।

शहर के दरो-दीवार पर है सन्नाटा सा छाया,

तेरी इक धड़कन इस खामोशी को हसीन अफ़्साना कर दे।

कहते हैं 'ग़ालिब' का अंदाज़-ए-बयाँ है निराला,

'विक्की' तेरी ये सादगी भी तो हर दिल को मुसख़्ख़र कर दे।



— विकास त्रिपाठी 'विक्की'

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2 घंटे पहले