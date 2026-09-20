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मैने तुमको देखा

Vikas Gupta

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                            मैने तुमको देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरघट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु कदाचित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम न थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलाप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संताप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांत्वना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्रार्थना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न निर्दिष्ट धर्म ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अंत्येष्टि कर्म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु मैने तुमको देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काष्ठ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्त में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि अनिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल पवित्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्र और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिक देह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिता के ताप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चाताप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सदा ही थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ -जीव साक्षी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के प्रश्न में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मै कौन हूं ? '
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैने सर्वत्र ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैने सत्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको देखा सत्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विकास मोहन गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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