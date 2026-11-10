मानव एवं जल का स्वाभाव

मानव एवं जल का स्वभाव

मानव एवं जल का स्वभाव एक समान होता है,

मानव एवं जल उत्पत्ति का स्थान सदा ऊंचा होता हैl

जल ज्यादा ऊंचाई पाके शीतल शांत अचल होता है,

मानव ज्यादा ऊंचा पद पाकर शांत निश्चल होता हैl

जल को स्वच्छंद छोड़ा जाए तो वह नीचे बह जाता है,

मानव स्वच्छंद स्वेच्छाचारिता में निम्नता को पाता है l

जल ऊंचाई पर होता शुद्धता समाहित रखता है,

मानव ऊंचाई पाकर निम्नता का त्याग करता है l

जल के उपयुक्त उपयोग हेतु बंधन में बहाया जाता है,

मानव को उपयोगी बनाने हेतु ज्ञान पढाया जाता हैl

जग के शाश्वत सनातन हेतु जल का रहना जरूरी है,

सृष्टि के सतत विकास हेतु मानव विकास जरूरी हैl

- बीपी सिंह यादव

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले