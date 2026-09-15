ज्ञान के रथ की सवारी

ज्ञान के रथ की सवारी----

जीवन पथ पर जो करता ज्ञान रथ की सवारी,

उसके जीवन पथ की मिटती दु:खद दुश्वारी l

ज्ञान के रथ पर सवार होते ही सब प्राप्त होता है

ज्ञान के रथ पर सवार होने से कष्ट स्वयं खोता है l

ज्ञान के रथ पर चढ़के जीवन पथ पार हो जाता है,

ज्ञान के रथ पर चढ़ते ही कष्ट खुद दूर हो जाता हैl

ज्ञान के रथ की लगाम पाते सुख शांति मिलती है,

बड़ी से बड़ी कठिनाइयों की नींव स्वयं हिलती हैl

ज्ञान का रथ चुनौतियों का पहाड़ चढ जाता है,

और अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो जाता हैl

ज्ञान का रथ जीवन पथ पर सदा आगे बढता है,

ज्ञान के रथ का यात्री सदा इतिहास गढता है l

-बीपी सिंह यादव

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24 मिनट पहले