धीरे धीरे कभी घुटन कभी शिकायतें

करवा चौथ पर चांद से मांगे,

पति की दीर्घायु,

निराहार रह करे उपवास,

सोलह श्रृंगार में सजी धजी,

सुहागिन से आशीर्वाद ले,

पति,पत्नी को विश्वास की डोर में बांधे,

पति भी निभाए कर्तव्य ,

भोजन बनाए,

रसोई के सारे काम निबटाए,

पूजा की थाली सजाए,

छत,गलियारे में चांद का करे इंतजार,

चांद निकले एक संतोष की झलक दिखे,

अर्घ्य देने के बाद,

नारियल पानी पिलाए,

रिश्ता शुरू होता जन्नत से,

धीरे धीरे कभी घुटन कभी शिकायतें,

करवाचौथ माई हर जोड़े को हर हाल में जुड़े रहने का आशीर्वाद दे।

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एक घंटा पहले