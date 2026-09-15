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Vijay Prabhakar

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                            "मातृभाषा"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी-उनकी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकर-मालिक की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राहक-दुकानदार की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्र-ईमेल की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता-सरकार की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी-उसकी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी-उनकी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकर-मालिक की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राहक-दुकानदार की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्र-ईमेल की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता-सरकार की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-शहर की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन भाषाओं के कोलाहल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मातृभाषा मौन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मैं भूल गया हूँ तेरी पावन भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संस्कार, प्रेम, स्नेह की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से पहले, तेरे गर्भ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न पानी ग्रहण करते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप सुनता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मधुर गीत भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मुझे फिर अपने गर्भ में धारण कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी भाषा प्रदान करेगी जीवनरस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर मुझसे प्रतिपल संवाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोलना चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ तेरी भाषा का वह पहला शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे गर्भ घर की पवित्र भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो करेगी मुझे आलोकित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचल रहूँगा समय के चक्रवात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जीवनमार्ग रहेगा प्रकाशित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-शहर की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन भाषाओं के कोलाहल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भाषा मौन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मैं भूल गया हूँ तेरी पावन भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संस्कार, प्रेम स्नेह की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से पहले, तेरे उदर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न पाणी ग्रहण करते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप सुनता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मधुर गीत भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मुझे फिर अपने गर्भ में धारण कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृ भाषा के साथ मुझसे संवाद कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोलना चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ तेरी भाषा का वह पहला शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे उदर घर की मातृ भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ विजय नगरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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