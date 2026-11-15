भटकना, गिरना और संभलना ही

वास्तविक सुन्दरता

हम हर दिन एक जैसे नहीं होते,

कभी धूप, कभी बरसात से भरे।

हमारे बदलते हुए एहसास ही

ज़िंदगी को अर्थ देते हैं।

कभी पर्वत बन अडिग खड़े रहते हैं,

कभी भीतर ही भीतर टूट जाते हैं।

मगर हर दरार के साथ

खुद को थोड़ा और समझ जाते हैं।

अस्थिरता कोई कमी नहीं,

यह जीवित होने की निशानी है।

भटकना, गिरना और संभलना ही

इंसान होने की कहानी है।

चाँद भी हर रात बदलता है,

मौसम भी एक-से नहीं रहते।

फिर हम अपने बदलावों से

इतना डरते क्यों रहते हैं?

शायद इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती

उसका पूर्ण होना नहीं, बदलते रहना है।

हर विरोधाभास, हर बदलाव में

एक नया "मैं" जन्म लेता है।

- विजय शर्मा एरी



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26 मिनट पहले