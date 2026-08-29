तुमने बिना छुएं मेरी नब्ज ले ली

तुमने बिना छुए मेरी नब्ज़ ले ली
विजय शर्मा एरी
तुमने बिना छुए मेरी नब्ज़ ले ली,
शहद और फूलों की तरह तुम मेरी भँवरा-मधुमक्खी बनी।
तुम्हारी उपस्थिति गर्मियों की हवा-सी कोमल गूँजी,
जिन जगहों को मैंने कभी जाना ही नहीं था, वहाँ से मिठास बटोरी;
एक नज़र, और मेरा शांत हृदय दौड़ने लगा,
हालाँकि तुम्हारे हाथ दूर रहे, कभी कोई निशान नहीं छोड़ा।
भीड़ भरे कमरों में या अकेले संध्या की घड़ियों में,
तुम पराग की तरह चुपचाप फूलों में बहती रहीं;
मेरी नसें एक ऐसी धुन का जवाब देने लगीं जिसे सिर्फ़ तुम जगा सकती थीं,
एक गुप्त भाषा जो सीधे हृदय पर लिखी गई।
न कोई बुखार भरा स्पर्श, न त्वचा का कोई दावा,
फिर भी मेरे अंदर की हर कोशिका हिल उठी;
तुम वह मधुमक्खी थीं जो कभी पास नहीं बैठी,
फिर भी मेरे आत्मा के बगीचे को खिलता छोड़ गईं।
जब तुम पास आईं तो मुझे जीवन का स्पंदन महसूस हुआ,
एक कोमल कंपन जो सिर्फ़ मैं सुन सकता था;
सुबह की रोशनी में उठते अमृत की तरह,
तुमने साधारण को शुद्ध आनंद में बदल दिया।
दिन सामान्य धूसर और शांत बीतते रहे,
जब तक तुम्हारी हँसी ने क्षणों को भर नहीं दिया;
तुमने उन कोनों से खुशी बटोरी जो बहुत पहले भूल चुके थे,
और मुझे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक समृद्ध बना दिया।
अनुपस्थिति में भी तुम्हारे कोमल पंख बचे रहे,
एक सुनहरी गूँज जो मेरी नब्ज़ में बनी रही;
कलाई पर उँगलियाँ दबाने की कोई ज़रूरत नहीं—
सिर्फ़ तुम्हारी आत्मा ने खून को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया।
बदलते मौसमों में, लंबे अनजान रास्तों में,
तुम वह स्थिरता थीं जो मेरे हृदय में बढ़ी;
दया, प्रकाश और कृपा की भँवरा-मधुमक्खी,
जिसने बिना कोई जगह छोड़े मेरी माप ले ली।
और अब मैं खड़ा हूँ, अभी भी उसी गीत से गूँजता हुआ,
आभारी कि दूरी ने कभी इसे गलत नहीं बनाया;
तुमने बिना एक भी स्पर्श के मेरी नब्ज़ ले ली,
और मुझे जीवन से इतना अधिक प्रेम करने पर मजबूर कर दिया।
शहद और फूल, स्मृति की कोमल उड़ान—
तुम मेरी भँवरा-मधुमक्खी थीं, मेरा शांत प्रकाश।
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2 घंटे पहले
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