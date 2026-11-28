जीवन का असली अर्थ समझना सीखा।

तूफानों से लड़कर हमने जीना सीखा

कवि: Vijay Sharma Erry

तूफानों से लड़कर हमने जीना सीखा,

गिरकर हर बार फिर से उठना सीखा।

राहों में कितने कांटे बिछे मिले,

दर्द के संग भी मुस्कुराना सीखा।

अंधेरों ने जब घेरा चारों ओर,

उम्मीद का दीप जलाना सीखा।

हालात ने लाख इम्तिहान लिए,

हौसलों को और मजबूत बनाना सीखा।

सपनों की खातिर संघर्ष किया,

मेहनत से मंजिल को पाना सीखा।

हर मुश्किल को साथी मानकर,

जीवन का असली अर्थ समझना सीखा।



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21 मिनट पहले