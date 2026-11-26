सबूतों के कटघरे में

सबूतों के कटघरे में

हर सबूत मेरे ख़िलाफ़ खड़ा था,

हर निशान मेरी ओर इशारा करता था,

दुनिया ने फ़ैसला सुना दिया मुझ पर,

बिना सुने कि मेरा सच क्या कहता था।

मैं बेगुनाह था, ये दिल जानता था,

पर सच का कोई गवाह नहीं था,

जो दिख रहा था वही माना गया,

जो छुपा था उसका कहीं पता नहीं था।

लोगों की नज़रों में मैं मुजरिम ठहरा,

अपने भी सवाल करने लगे,

मेरी ख़ामोशी को जुर्म समझकर,

रिश्ते तक दूर जाने लगे।

मैं हर इल्ज़ाम से लड़ता रहा,

मगर हर दलील कमज़ोर पड़ती थी,

क्योंकि बेगुनाही की राह अक्सर,

सबूतों के बिना ही गुज़रती थी।

कभी-कभी सच इतना तन्हा होता है,

कि उसे साबित करना भी मुश्किल होता है,

और झूठ के साथ खड़ी परिस्थितियाँ,

सच्चाई का गला घोंटने लगती हैं।

फिर भी मैंने अपना सिर नहीं झुकाया,

ना अपने ज़मीर का सौदा किया,

जब सारी दुनिया मुझे दोषी कहती रही,

मैंने अपने सच पर भरोसा किया।

वक़्त गुज़रा, पर घाव रह गए,

बदनामियों के निशान रह गए,

मगर एक सुकून आज भी साथ है,

कि मैंने बेगुनाह होकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा।

क्योंकि इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है,

पर अपने ज़मीर को नहीं,

और मैं जानता हूँ कि सबूत चाहे ख़िलाफ़ थे,

मगर मैं गुनहगार कभी था ही नहीं।



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36 मिनट पहले