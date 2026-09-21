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Vijay Erry

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                            सभी व्यापारी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता माल दुकान पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रिश्तों का सौदा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता जज़्बात.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ईमान का सौदा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मीठी बातों से कमाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में पहचान.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मेहनत बेचकर खाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता हुनर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पसीने की कीमत पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता अपना असर.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई समय लगाकर रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर निभाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मतलब पूरा होते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता भूल जाता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ देती ममता निस्वार्थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले कुछ न माँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाप पसीना बेच के बच्चों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने पूरे माँगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु अपना ज्ञान लुटाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य भविष्य बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा के बदले सम्मान मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु भी मुस्काता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर जीवन बचाने निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की फीस कमाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सेवा को धर्म समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पैसा ही पाए.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता जनता के वोटों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर व्यापारी होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादों की गठरी लेकर निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत गया तो न्यारा होता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकारी अपनी कुर्सी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ईमान से सौदा करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सुविधा के भाव लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाइल आगे करते.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि शब्दों का व्यापारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की दुकान सजाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हँसाता, कभी रुलाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आईना दिखलाता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमी प्रेम का सौदा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमिका विश्वास लगाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों अपनी-अपनी आशा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूँजी लेकर आती.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मित्रता सच्ची बेचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्ती जीवन भर निभाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मतलब की दुकान सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रों को भी आजमाता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई धर्म का नाम बेचता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई डर का व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई श्रद्धा को शक्ति बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई करता कारोबार.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई झूठ को सच बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार में ले आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सच की कीमत देकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच से नहीं हट पाता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना समय बेचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपनी जवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सपने बेचकर जीता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेचता कहानी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई कुछ दे रहा जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई कुछ पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की इस बड़ी दुकान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखा-जोखा आता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क नहीं है व्यापारी होने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क नियत में होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने क्या कीमत माँगी जग से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अंतर इतना होता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्रेम बाँटकर धन्य हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई धन जोड़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सेवा करके अमर हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्वार्थ में दौड़ता रहा.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया सचमुच एक मंडी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई खरीदार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबसे महँगा सौदा है भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत और प्यार.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन का सौदा चलता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहे व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बिकने मत देना जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सच्चा व्यवहार.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यापारी सब इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चुनाव हमारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ कमाएँ ऐसा जीवन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें सुख सबका प्यारा है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह ऐरी कविराय, हिसाब यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौदा करना बुरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इंसानियत बेचकर कमाया धन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सच्ची कमाई नहीं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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