आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Maa Ki Mamta me Meri Soorat
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

माँ की ममता ने मेरी सूरत

Vijay Erry

Vijay Erry

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माँ की ममता में मेरी सूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(माँ के दृष्टिकोण से)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पहली बार तुझे देखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का उपहार लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सूनी-सी दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज का पहला प्रकाश जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी नन्हीं-सी मुस्कानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हँसी नज़र आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी भोली-भाली बातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही बोली मुस्काती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आँखों की हर चमक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों का नूर बसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी हर छोटी-सी धड़कन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का सुर बसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू गिरता है तो दर्द मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हँसता है तो मैं खिलती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर सुख की खातिर बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुख चुपचाप मैं सहती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरा अभिमान नहीं बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर प्रार्थना का उत्तर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सूने जीवन-आँगन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही सबसे सुंदर अवसर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे संस्कारों का दीप दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, दया का मार्ग बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे उज्ज्वल कल के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपना आज लुटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तू उड़ जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों का नभ छूने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना याद सदा रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को मत देना कभी भूलने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी जीवन थका देगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई अपना साथ छोड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना, माँ का आँचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिखरे मन को फिर जोड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बाद भी यदि कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ममता को पाना चाहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भूखी माँ की सेवा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मुझे मुस्काता पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो मिट्टी हो जाऊँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ममता कभी नहीं मरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का प्रेम नदी-सा बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-दर-पीढ़ी यूँ ही चलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी कोख का अंश नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन की पूरी कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चेहरे में दिखती मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही सबसे सुंदर निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विजय शर्मा ऐरी, अजनाला, अमृतसर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree