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माँ एक वरदान

Vijay Erry

Vijay Erry

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                            इस भाव को केंद्र में रखकर माँ को केवल वात्सल्य की प्रतिमा नहीं, बल्कि परमात्मा का जीवंत अंश, प्रेम का सागर और अन्याय के सामने ज्वाला मानते हुए कविता प्रस्तुत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ — परमात्मा का अंश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ — परमात्मा का अंश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ केवल एक शब्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का आधार है माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा ने स्वयं को बाँट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सुंदर साकार है माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में माँ हँस देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ खुशियों के फूल खिलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ममता की छाँव मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख के बादल दूर मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि दुनियावी माँ को मिल जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा की सारी शक्तियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ वर्ष से भी लंबी हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन की ये युक्तियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कितने झगड़े मिट जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने घर फिर बस जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भूले राह पकड़ेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आँसू हँस जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ यदि दुनिया को समझाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत की दीवारें टूटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म के नाम पर जितने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झगड़े हैं, वे सारे छूटें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई भाई को गले लगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को सम्मान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्धन के सूने आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी और मुस्कान खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ प्यार का गहरा सागर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी थाह नहीं कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गोदी में सिर रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रो लेता है मन का रोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँचल की छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर भी अपना दम खो देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का हाथ सिरहाने हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भी धीरे-धीरे सोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन माँ केवल प्यार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शक्ति की पहचान भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय देखकर चुप न रहे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह माँ की दूसरी आन भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें ममता अमृत बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं क्रोध ज्वाला बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे पर संकट आ जाए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ स्वयं तूफान बनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँखों में करुणा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अन्याय पर आग भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ममता फूलों जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चेतावनी नाग भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीमा लाँघे अपनेपन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ उसको समझाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरत पड़े तो प्रेम की माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा भी बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश विश्व की हर माँ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी लंबी उम्र मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सौ वर्ष से आगे जीकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ पीढ़ियों को ज्ञान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को केवल धन न दे वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे संस्कारों की थाती दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीने की कला सिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मानवता की सौगात दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न राजा माँ से बड़ा जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पद माँ से ऊँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके चरणों में जो झुक जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका मन हो जाए सच्चा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद खोजे जग जिसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह घर में बैठी मिल जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा का अंश है माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम बनकर मुस्काती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माँ! तुझमें ईश्वर बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही शक्ति, तू ही दया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही जीवन की पहली गुरु है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही प्रेम की पहली छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे जैसा बन जाए मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार सुधरता देर न होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर में यदि माँ जाग उठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धरती स्वर्ग से कम न होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को प्रणाम — उस परम शक्ति को प्रणाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम भी है, करुणा भी है और आवश्यकता पड़ने पर न्याय की ज्वाला भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचनाकार: विजय शर्मा ऐरी, अजनाला, अमृतसर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलिकता प्रमाण-पत्र: इस रचना का मूल भाव, विचार और विषय रचनाकार के अपने हैं। रचना को शब्दबद्ध और साहित्यिक रूप देने में AI की सहायता ली गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमेल: विजय शर्मा ऐरी का संपर्क ईमेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 मिनट पहले

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