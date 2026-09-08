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जल ही जीवन है

Vijay Erry

Vijay Erry

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जल पर ऐसी कविता लिखते हैं जो केवल “जल बचाओ” का संदेश न दे, बल्कि पाठक को यह सोचने पर मजबूर करे कि जिस दिन पानी खरीदने को भी न मिले, उस दिन धन किस काम आएगा.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बचाओ — कल बचाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बचाओ — कल बचाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में जीवन बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद संसार.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों इस अनमोल धरोहर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हो बेकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ थीं निर्मल कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरने गाते थे गीत.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल-तलैया भरते थे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती रहती थी तृप्त.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही नदियाँ रोती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरे में दम घुटता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जल को अमृत कहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही विष बनता दिखता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नल खुला है, पानी बहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को इसकी चिंता नहीं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर किसी बस्ती में बच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरस रहा है बूँदों के लिए कहीं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अजीब कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका कैसा भाग्य?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पानी सड़कों पर बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं एक घड़ा भी दुर्लभ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहाने में पानी उड़ाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाँतों में नल खुला रखते हो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाहन धोते घंटों पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सूखे खेतों को देखते हो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा नल बंद कर देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद की कीमत समझोगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अगर पानी बचाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जीवन को बचाओगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा की हर बूँद संभालो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत से धरती तक पहुँचाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षाजल का संचयन करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखते भूजल को बचाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालाबों को फिर से भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी झीलें जीवित करो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालों को मत कचरा समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल के रास्ते स्वच्छ करो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में कूड़ा मत डालो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसायन उनमें मत बहाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औद्योगिक गंदा पानी भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध करके फिर बाहर लाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में पानी सोच-समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंचाई की नई विधि अपनाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद से फसल उगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की बर्बादी रोक पाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ लगाओ, वन बचाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा का संतुलन लौटाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों की जड़ धरती के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का भंडार बचाती है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हरा वृक्ष केवल छाया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जलधारा बन जाती है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों में पक्की जमीन बढ़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पानी कैसे पीए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा आए, नाले भर जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भूजल कैसे जीए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ संभव हो जमीन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खुला रहने दो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा की बूँदों को धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर कहने दो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार बनाए कितने कानून,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि हम खुद न बदलेंगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की कीमत समझ न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आने वाले कल में जलेंगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बोतल का पानी खरीद रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल शायद हवा भी खरीदें.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नदियों को गंदा करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तस्वीरों में उन्हें देखें.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो, धन के भंडार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी नहीं बना सकते.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने-चाँदी के महल भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास नहीं बुझा सकते.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन कुएँ सूख जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन नदियाँ थम जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन खेतों की मिट्टी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी को तरस जाएगी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन कोई युद्ध नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी संघर्ष महान होगा.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घूँट पानी के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव मानव के सामने होगा.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज ही प्रण कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की एक बूँद न व्यर्थ बहाएँगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, तालाब, कुएँ बचाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षाजल घर में लाएँगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नल को जरूरत पर खोलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरत पूरी होते बंद करेंगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रिसाव दिखाई देगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत उसकी मरम्मत करेंगे.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों को आज सिखाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल केवल संसाधन नहीं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन की पहली शर्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका कोई विकल्प नहीं.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो जंगल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो अन्न.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो जीवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो जन.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बचाई छोटी-सी बूँद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसी की प्यास बुझाएगी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बचाया एक तालाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल पूरी बस्ती बचाएगी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आओ मिलकर शपथ उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की मर्यादा को समझाएँ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी बचाएँ, ताल बचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का श्रृंगार बचाएँ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी को मत समझो सस्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रकृति का अनमोल उपहार है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बचाना केवल जिम्मेदारी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी से हमारा प्यार है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बचाओ — कल बचाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद बचाओ — जीवन बचाओ.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विजय शर्मा ऐरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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