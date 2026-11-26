इस भवसागर से हमें पार लगा जाओ, हे कृपानिधये!

हे नारायण!

काम, क्रोध, लोभ , मद, मोह के काले घने बादल

हर पल हर क्षण हम पर छाए रहते हैं।

माया रूपी समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरें

हर तरफ़ से हमें घेरे रहती हैं ।



हममें तिनके-सा भी साहस नहीं है,

जो बादलों की घटा हटा सकें।

और न ही ऐसी कोई नौका है,

जो माया रूपी समुद्र को पार करा दे।



अब आप ही आ जाओ, हे दयानिधये!

मेरी नौका के तुम नाम रूपी पतवार बन,

इस भवसागर से हमें पार लगा जाओ, हे कृपानिधये!

-वन्दना सूद

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एक घंटा पहले