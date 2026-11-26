हे नारायण!
काम, क्रोध, लोभ , मद, मोह के काले घने बादल
हर पल हर क्षण हम पर छाए रहते हैं।
माया रूपी समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरें
हर तरफ़ से हमें घेरे रहती हैं ।
हममें तिनके-सा भी साहस नहीं है,
जो बादलों की घटा हटा सकें।
और न ही ऐसी कोई नौका है,
जो माया रूपी समुद्र को पार करा दे।
अब आप ही आ जाओ, हे दयानिधये!
मेरी नौका के तुम नाम रूपी पतवार बन,
इस भवसागर से हमें पार लगा जाओ, हे कृपानिधये!
-वन्दना सूद
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एक घंटा पहले
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