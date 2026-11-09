सागर का पानी दिखेगा नहीं फिर

सागर से चरण धूल रहे,

और हो रहा स्तव पुरुषोत्तम का,

अधिमास लगा नहीं,

की बज गया घंटा आनन्द का,

इधर आने वालो का हुजूम

बढ़ता ही जा रहा है,

कोई दान पुण्य कर रहा तो

कोई अपनी जिंदगी चला रहा है,

शंखों के गुंजायमान से ये

आसमान द्रवित हो उठा,

झालर बजने से पहले ही,

देव दर्शन का पर्दा देखो कैसे उठा,

अगर धूप के ठिये जगह जगह महके,

कपूर, दीप से रोशनी देखो टपके,

लाओ मालाओं को इधर दो,

इसके फूल मत तोड़ो,

एक एक करके सब आओ

व आके सब फूलों को जोड़ो,

देखो समय कम रहा,

संध्या की लाली चली जाएगी,

सागर का पानी दिखेगा नहीं फिर,

हमारी सबकी पूजा,

अधूरी रह जाएगी।

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एक घंटा पहले