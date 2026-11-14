गिरा ऋषि के चरणों में आज्ञा का शिरोधार्य हुआ।

प्रज्ञा मारी गई तुम्हारी जो तुमने मेरी आज्ञा ना मानी,

उपहास मेरा ये जग ना भूलेगा, हुई मुझे बड़ी हानि,

संताप सहा हुआ में, अज्ञातवास से आया था,

पथ पथ को काँटो से मैने लहूलुहान बनाया था,

अरे ओ नादान इंसान ये तू आज किससे खेला है,

तुझे नहीं पता तूने अभी क्रोध को नहीं झेला है,

क्षमा मांग मेरे से व मेरी इस ज्वाला को शांत कर,

तड़पते दुःखी किसी ऋषि को यू पागल ना कर,

मेरे मार्ग से ना जाने कितने संसार बना करते है,

और इसी संसार को बार बार जीवित रखा करते है,

देख मेरी आज्ञा का यू अपमान ना करके जा,

सबकुछ भस्म हो जाए उससे पहले सुधर जा,

इतना सुनते ही इंसान को गलती का अहसास हुआ,

गिरा ऋषि के चरणों में आज्ञा का शिरोधार्य हुआ।

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एक घंटा पहले