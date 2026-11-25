कुछ तुम अपनी समझ से जोड़ो, कुछ मैं घटाऊँ अनुभव से।

है कौन नहीं यहाँ अव्यय, बस उसको व्यय कर दिया जाता है,

अगर व्यय नहीं करते तो ये ब्रह्मांड शायद ही भार ढो पाता है।

जुड़ते को घटाया जाता है, तो कभी गुणा करके बढ़ाया,

ये तो गणित ही यहाँ ऐसी है, जिसे कोई नहीं समझ पाता है।

कभी शून्य से शुरू होकर, अनंत तक पहुँच जाते हैं,

कभी भरे हुए अंकों में भी, खुद को रिक्त ही पाते हैं।

किसी के हिस्से भाग आया, कोई गुणा होकर भी रह गया,

जिसने सब कुछ जोड़ लिया, वो भीतर से घटता रह गया।

लगती उम्र बढ़ती जाती है, और घटने को घटना कहते हैं,

कुछ लम्हे जीवन जोड़ते हैं, कुछ उम्र घटा देते हैं।

न लाभ सदा लाभ रहता है, न हानि सदा हानि होती है,

कभी हार में जीत छिपी होती, कभी जीत भी बेमानी होती है।

हर प्रश्न का उत्तर हो, यह आवश्यक तो नहीं होता,

कुछ अनसुलझे सवालों से ही, जीवन का अर्थ संजोता है।

आओ साथ मिलकर ढालें, इस गणित को नए सिरे से,

कुछ तुम अपनी समझ से जोड़ो, कुछ मैं घटाऊँ अनुभव से।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले