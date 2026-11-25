ये डायरी मेरी दोस्त और यही मेरी जिंदगानी है।

मेरी पहली दोस्त बहुत खास है,

रहती हमेशा मेरे साथ है।

खोल देती हूँ जिसके आगे मैं अपने जज़्बात,

वो डायरी ही छुपाती है मेरी हर एक बात।



मेरी पहली दोस्त मेरी डायरी है,

जो हमेशा मुझे सहज रहना सिखाती है।

बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए,

वो मुझे ख्वाबों का आसमां दिखाती है।



जब मन में होती हैं उलझनें,

तब यही मुझे रास्ता बताती है।

न कभी ये मुझे सताती है,

बस पन्नों से अपना प्यार जताती है।



कुछ लोग कुछ वक्त के लिए,

ज़िंदगी में आते हैं,

और बस यादें बनकर रह जाते हैं।

तब समझ में आता है,

कि बस ये कुछ पलों का नाता है।



तब एहसास होता है,

कि ये कलम, ये किताबें,

और ये डायरी ही हमारी सच्ची साथी है।

बस मेरी भी यही कहानी है,

ये डायरी मेरी दोस्त और यही मेरी जिंदगानी है।



- वंशिका गौतम

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एक घंटा पहले