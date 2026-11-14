मैं हिंद की बेटी, कलम चलाकर लिखती हूँ!

मैं हिंद की बेटी, कलम चलाकर लिखती हूँ,

पूर्व से पश्चिम को, और उत्तर से दक्षिण को लिखती हूँ।

लिखती हूँ बिखरते रंगों को, बरसते बादलों के संग को,

मैं हिंद की बेटी, कलम चलाकर लिखती हूँ।



लिखती हूँ उन चेहरों को, जिन पर मुस्कान छा जाती है,

लिखती हूँ उन नए सवेरे को, जो नई ऊर्जा ले आती है।



मैं हिंद की बेटी, कलम चलाकर लिखती हूँ,

लिखती हूँ नई संस्कृतियों को, और नए उत्सवों को लिखती हूँ।

मैं हिंद की बेटी, कलम चलाकर लिखती हूँ!

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1 hour ago