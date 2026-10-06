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प्यासा के भोजपुरी (मुक्तक)

विजय कुमार

विजय कुमार

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                            गलती बा त सम्हल जाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही कीओर निकल जाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह मिली एक दिन पक्का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहिले रउआ बदल जाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होला अइसन नया नइखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डेरा के मत दहल जाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रखीं हमरा से ताकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से रउआ बहल जाईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरे मन में उजिआरा उ पढ़ाई ह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करे दूर अंधिआरा उ पढ़ाई ह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ आवे भाव सही अरु गलत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूख दूर करे सारा उ पढ़ाई ह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवे दूर दृष्टि नेक इरादा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव नम्र-ज्ञान धारा उ पढ़ाई ह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख भाई गुण अगर बा तहरा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तहर कइल -धइल सारा उ पढ़ाई ह ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगा लीं किस्मत होशियार बनीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल दीं आदत असरदार बनीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष त 'प्यासा' सब सुभाव में बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात के समझीं समझदार बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा से पूरा अरमान होला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनगी के रहिआ,आसान होला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना नुकूर करे ला जे शिक्षा से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बबुआ हो उहे परेशान होला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढाई के समय बा पढ़ीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनिगीआ खराब मत करीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामिल बा मिलल समईआ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचाईं बर्बाद मत करीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विजय कुमार पाण्डेय 'प्यासा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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