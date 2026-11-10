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हंँसीं ये महाराज !

विजय कुमार

विजय कुमार

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                            सेहत खातिर हे मनुज,राखी मस्त मिजाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माहुर मत मुहवां करीं,हँसीं ये महाराज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख-दर्द घर -घर इहां,बनल खजूहट-खाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सगरी बतिया छोड़ के,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसे हँसाये जे जगत,जग के ओपर नाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रउओ हँसल सीख लीं,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी - खुशी जहवां रहे,तहवां लक्ष्मी राज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब त कोंहरल छोड़ के, हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हा हा हँसल खूब करीं, हँसीं देय आवाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठों बेमतलब हँसीं,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाम न लागे हँसे में,खूब हँसीं, बा राज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जतना मन हँसीं,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख अकेले में कटे ,सुख के संग समाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी तुरंते सुख देव , हंसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीतल बतिआ छोड़ दीं,तजीं भूत जीं आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाॅकटर के कहल करीं,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी ह सद्गुण जान लीं,हँसी जगत के ताज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंँसला में गुण बहुत बा,हंँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंँसल विटामिन बहुत बड़,हँसल करीं आगाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसल साजे रक्तचाप ,हँसीं ये महाराज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विजय कुमार पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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