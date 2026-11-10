सेहत खातिर हे मनुज,राखी मस्त मिजाज।
माहुर मत मुहवां करीं,हँसीं ये महाराज।
दुःख-दर्द घर -घर इहां,बनल खजूहट-खाज।
सगरी बतिया छोड़ के,हँसीं ये महाराज।।
हँसे हँसाये जे जगत,जग के ओपर नाज।
रउओ हँसल सीख लीं,हँसीं ये महाराज।।
हँसी - खुशी जहवां रहे,तहवां लक्ष्मी राज।
अब त कोंहरल छोड़ के, हँसीं ये महाराज।।
हा हा हँसल खूब करीं, हँसीं देय आवाज।
झूठों बेमतलब हँसीं,हँसीं ये महाराज।।
दाम न लागे हँसे में,खूब हँसीं, बा राज।
चाहे जतना मन हँसीं,हँसीं ये महाराज।।
दुःख अकेले में कटे ,सुख के संग समाज।
हँसी तुरंते सुख देव , हंसीं ये महाराज।।
बीतल बतिआ छोड़ दीं,तजीं भूत जीं आज।
डाॅकटर के कहल करीं,हँसीं ये महाराज।।
हँसी ह सद्गुण जान लीं,हँसी जगत के ताज।
हंँसला में गुण बहुत बा,हंँसीं ये महाराज।।
हंँसल विटामिन बहुत बड़,हँसल करीं आगाज़।
हँसल साजे रक्तचाप ,हँसीं ये महाराज।।
- विजय कुमार पाण्डेय
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एक घंटा पहले
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