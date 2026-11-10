हंँसीं ये महाराज !

सेहत खातिर हे मनुज,राखी मस्त मिजाज।

माहुर मत मुहवां करीं,हँसीं ये महाराज।



दुःख-दर्द घर -घर इहां,बनल खजूहट-खाज।

सगरी बतिया छोड़ के,हँसीं ये महाराज।।



हँसे हँसाये जे जगत,जग के ओपर नाज।

रउओ हँसल सीख लीं,हँसीं ये महाराज।।



हँसी - खुशी जहवां रहे,तहवां लक्ष्मी राज।

अब त कोंहरल छोड़ के, हँसीं ये महाराज।।



हा हा हँसल खूब करीं, हँसीं देय आवाज।

झूठों बेमतलब हँसीं,हँसीं ये महाराज।।



दाम न लागे हँसे में,खूब हँसीं, बा राज।

चाहे जतना मन हँसीं,हँसीं ये महाराज।।



दुःख अकेले में कटे ,सुख के संग समाज।

हँसी तुरंते सुख देव , हंसीं ये महाराज।।



बीतल बतिआ छोड़ दीं,तजीं भूत जीं आज।

डाॅकटर के कहल करीं,हँसीं ये महाराज।।



हँसी ह सद्गुण जान लीं,हँसी जगत के ताज।

हंँसला में गुण बहुत बा,हंँसीं ये महाराज।।



हंँसल विटामिन बहुत बड़,हँसल करीं आगाज़।

हँसल साजे रक्तचाप ,हँसीं ये महाराज।।

- विजय कुमार पाण्डेय

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एक घंटा पहले