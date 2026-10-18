भोजपुरी

हमार ह जान भोजपुरी

हमार गुमान भोजपुरी।

एके बढावल काम बा,

हमार ह शान भोजपुरी।

--'प्यासा'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

36 मिनट पहले