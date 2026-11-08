आईं दीप जलाईं जी।
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आईं दीप जलाईं जी।
ये बहिना ! ये भाई जी।
बा निहोरा सुन लीं सभे,
मन में प्यार जगाईं जी।
आईं दीप जलाईं जी।
टूटल-छूटल घर में सारा,
रिश्ता खोज बनि सहारा।
घूम-घूम के सब लोगन में,
बांटीं आज मिठाई जी।
आईं दीप जलाईं जी।
जे न माने जे न समझे,
निवेदन प जोड़ीं कर के।
बिन स्वार्थ अ बिना अकड़ के,
मेल-जोल समझाईं जी।
आईं दीप जलाईं जी।
आईं चल घूम गांव में,
भले दिक्कत हो पांव में।
जाईं सकल घरे रउआ ,
अपना घरे बुलाईं जी ।
आईं दीप जलाईं जी।
अमावस क रात दिवाली,
तम दूर भगावे आली।
परंपरा इ सुनर बाटे,
चल के सभे मनाईं जी ।
आईं दीप जलाईं जी।
- विजय कुमार पाण्डेय "प्यासा"
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एक घंटा पहले
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