आईं दीप जलाईं जी।

आईं दीप जलाईं जी।

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आईं दीप जलाईं जी।

ये बहिना ! ये भाई जी।

बा निहोरा सुन लीं सभे,

मन में प्यार जगाईं जी।

आईं दीप जलाईं जी।

टूटल-छूटल घर में सारा,

रिश्ता खोज बनि सहारा।

घूम-घूम के सब लोगन में,

बांटीं आज मिठाई जी।

आईं दीप जलाईं जी।

जे न माने जे न समझे,

निवेदन प जोड़ीं कर के।

बिन स्वार्थ अ बिना अकड़ के,

मेल-जोल समझाईं जी।

आईं दीप जलाईं जी।

आईं चल घूम गांव में,

भले दिक्कत हो पांव में।

जाईं सकल घरे रउआ ,

अपना घरे बुलाईं जी ।

आईं दीप जलाईं जी।

अमावस क रात दिवाली,

तम दूर भगावे आली।

परंपरा इ सुनर बाटे,

चल के सभे मनाईं जी ।

आईं दीप जलाईं जी।

- विजय कुमार पाण्डेय "प्यासा"

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एक घंटा पहले