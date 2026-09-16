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धुंधला आइना

Vaelith Orwyn

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                            ये जो मैं यूँ खुद से नजरें छुपा भाग आया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या कुछ नहीं मैं पीछे गवाँ आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो एक शख्स बसता था मुझमें कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी का जनाज़ा उठा आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर था जब आसमां को छूना मेरी आदत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बुलंदी मेरी ज़िद, हर जीत मेरी इबादत थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज टूट कर बिखर गया हूँ इस तरह ज़मीन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपने ही बिखरे हुए काँच से नजरें चुरा आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो शान थी, जो ग़रूर था मेरे आलम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही वजूद एक बे-नाम सा साया बन गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं से शर्त लगाने वाला वो जो जुनून था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी जुनून को खामोशी के सुपुर्द कर आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बचा अब मुझमें वो पहले वाला आफत का समंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खाली सेहरा है अब मेरी रूह के अंदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी चट्टान बन कर खड़ा रहता था तूफान के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी वजूद की राख को हवा में उड़ा आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी शिखर पर ताज पहन कर बैठा करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही जुनून की धार पे जो आगे बढ़ता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गहरी खाइयों की ज़मीन में ऐसा धँस गया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बुलंदियों से आने वाली रोशनी से भी डर आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तो सिर्फ जमाने की नजरों से बचना था मुश्किल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो खुद की आँखों में देखना बन गया है कातिल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी गैर से, न आइने से नजरें मिलाने की औकात रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद अपनी ही नजरों में इतना नीचे गिर आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन आँखों में कभी दुनिया जीतने के ख्वाब हुआ करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं आँखों में शर्म का एक कतरा छुपा आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो कभी मिसाल था अपनी शान-ओ-शौकत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उस ताज को मिट्टी में मिला कर, बिल्कुल अकेला लौट आया हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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