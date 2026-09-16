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उसके जीवन की मृत्यु में कर दिया।

Utpal Borkataki

Utpal Borkataki

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                            कुछ समय पहले ही बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश थमी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन के पानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश के चेहरे का प्रतिबिंब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिटक-छिटककर गिर रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी पानी के गड्ढे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री खोज रही थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चेहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके माथे का रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूख चुकी नदी की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निःशब्द उससे दूर चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने खो दी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी बनकर बह सकने की संभावना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुएँ उसका पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलने लगीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव के बाँसवन की पत्तियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्णचूड़ा की अग्निमय शाखाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किशोरी के बालों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेफिक्री से बँधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रंगीन रिबन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसके द्वार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत ने जूते उतारकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़े रहना ही चुना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कहा गया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रंग तुम्हारे नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हँसियाँ तुम्हारी नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रास्ते तुम्हारे नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज ने उसके चारों ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नदी खींच दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निषेधों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी के उस पार थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह के गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों का कोलाहल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री की साधारण-सी आकांक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबी छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नदी पार करना नहीं चाहती थी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल सोचती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नदी किसने खींची?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत की मिट्टी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान के पौधे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में झुक रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पृथ्वी का कोई विधान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सिर पर लिखा ही न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक केंचुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के अँधेरे को चीरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समझ गई थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक के नियमों का पालन करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म नहीं लेता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मनुष्य करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत पुरुष की स्मृति के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित स्त्री के शरीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक का एक राज्य स्थापित कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी थाली में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले कम हुआ नमक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इच्छा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरासत के काग़ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका नाम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उस नाम के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तेदारी की अनेक उँगलियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य स्याही से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अधिकार लिख छोड़े थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस स्याही को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ नहीं सकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वह भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ानून की नहीं थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंपरा की थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सो जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने सीने के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूखी नदी की आवाज़ सुनती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नदी कहाँ से आई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं जानती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके अपने भीतर से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दिनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर बारिश जमा होती रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बादल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बारिश नहीं कहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मनुष्य ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे आकांक्षा नहीं कहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी धर्मग्रंथ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए कोई नाम निर्धारित नहीं किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन बारिश आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने दिनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर एक अनजाना अँधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप जमा होता रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दिन का प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक को अस्वीकार नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल शोक के अधिकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के अधिकार तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलने नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी स्मृति में रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसका भविष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कब्र में रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके वस्त्रों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों की आँखें कठोर हो जाती हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अकेली निकलती है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्तों पर जन्म लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकही नैतिकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मृत पुरुष की स्मृति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचाए रखने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवित स्त्री को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन का कितना हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्पित करना पड़ता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रश्न की जड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं समझता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शताब्दियों ने तय कर दिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष की अनुपस्थिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री के अस्तित्व की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम परिभाषा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सिर को छूकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सांत्वना दी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं हाथों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग छीन लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुरोहित के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मंत्र में नहीं थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अकेली रातें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी धर्मग्रंथ के पन्नों पर नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से हँस पाने का अधिकार...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पति की मृत्यु का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन की मृत्यु में कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवित घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी सारी खिड़कियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर के लोगों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से बंद कर दी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुच्छों-गुच्छों उग आई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी काई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खिड़की की दरार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई दिनों से देखती आई है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी के किनारे के श्मशान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंडे की तरह उड़ता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसकी माँ ने बुनी थी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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25 मिनट पहले

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