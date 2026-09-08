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*संघर्ष की नदी से निकली हूँ मैं*

usha shukla

usha shukla

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब पीछे मुड़कर देखती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखों में ठहर जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष की नदियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कष्टों के पहाड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो दिन…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एक-एक रोटी के निवाले के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट की तड़पन से लड़ती थी मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इच्छाएँ छोटी नहीं थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जेब में सामर्थ्य कम थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सपने कम नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हालातों में थोड़ी नमी कम थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैंने वक्त से कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चाहे जितना आज़मा ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हार नहीं मानूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू को अपनी ताकत बनाऊँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर से आगे बढ़ना सीखूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊषा मेहनत करती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी से चलती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन वही मेहनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जिंदगी की सीढ़ी बन गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उस सीढ़ी पर खड़ी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जरूरत हो या चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे खरीदने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ बार सोचना नहीं पड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी खुशियों का शोर नहीं करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सामने अपनी समृद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का हिसाब नहीं रखती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे किसे बताना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि माँ लक्ष्मी की कृपा है मुझ पर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर की रौनक बता देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों की शांति बता देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आत्मनिर्भरता बता देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने क्या पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिसने अभाव देखे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दौलत का प्रदर्शन नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर सुख को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का आशीर्वाद समझकर जीता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो कुछ मेरे पास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें मेरी मेहनत भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आँसू भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रातों की जाग भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भगवान का आशीर्वाद भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिस रोटी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट तड़पता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी अन्न को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान से खिलाने की ताकत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ आँखों में था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही मेरी जिंदगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*इसलिए मुझे अपनी किस्मत पर घमंड नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संघर्ष पर गर्व है।*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं वहाँ नहीं पहुँची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मुझे किसी ने पहुँचाया हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*मैं वहाँ पहुँची हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेरी मेहनत मुझे लेकर आई है।*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही भगवान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन पर सबसे सुंदर कृपा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ऊषा शुक्ला
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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