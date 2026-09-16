सच्ची समृद्धि

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usha shukla

usha shukla

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                            धन-दौलत तो बहुत कमाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महल बनाए, तिजोरी भर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन ने एक दिन प्रश्न किया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*“क्या बस इतना ही जीवन है?”*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक हाथ उठते थे लेने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मन करता है देने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक सहारे की चाहत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किसी का हाथ थामने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाया, वह मेरा अकेला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत थी, पर सफर अकेला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की दुआ, पिता का आशीष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का ज्ञान—कुछ भी अपना अकेला नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब जो पास है मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें कुछ हिस्सा हो औरों के हिस्से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आंखों में उम्मीद जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के जीवन में उजाला दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे की किताब बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की शिक्षा का जवाब बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी युवा को राह दिखाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी गिरे हुए को उठाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उदास चेहरे की मुस्कान बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अकेले का अरमान बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के दुख में साथ खड़ा रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की हिम्मत की आवाज बनूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों गिनूँ कि मैंने कितना पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों सोचूँ किसने क्या लौटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देने में जो सुख मिल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सुख धन ने कभी नहीं दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिजोरी भरने से क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि दिल खाली रह जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा मकान भी छोटा लगेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि उसमें अपनापन न आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
*सच्ची समृद्धि सोने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की जिंदगी संवारने में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा उठने की खुशी क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि कोई साथ न चढ़ने पाए।*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सबसे बड़ी कमाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न नोटों में है, न गहनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बसती है उन दुआओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिलती हैं सच्चे कर्मों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जब जीवन की शाम ढले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीछे मुड़कर देखूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस इतना गर्व रहे मन में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*“मैंने केवल लिया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सामर्थ्य से कुछ दिया भी है।”*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी पहचान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही जीवन का सम्मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने से किसी का जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा बेहतर, थोड़ा आसान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि— *लेने वाले हाथ बहुत देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब देने वाला हाथ बनना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनवान तो दुनिया बना देगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दिल से इंसान बनना है।*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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