चूड़ी तेरे नाम की
बिंदी तेरे नाम की
पायल तेरे नाम की
काजल तेरे नाम की
बताओ पिया क्या है मेरे नाम की।
मुंदरी तेरे नाम की
चुनरी तेरे नाम की
कजरा तेरे नाम का
गजरा तेरे नाम का
बताओ पिया क्या है मेरे नाम का
प्यार तेरे नाम की
अरमान तेरे नाम की
सांसे तेरे नाम की
बांहें तेरे नाम की
बताओ पिया क्या है मेरे नाम की।
मेंहदी तेरे नाम की
हल्दी तेरे नाम की
कंगन तेरे नाम की
आंगन तेरे नाम का
बताओ पिया क्या है मेरे नाम का।
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39 मिनट पहले
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