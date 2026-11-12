ज्ञान गंध मानवता का फैलाएँ।

शीर्षक :-दीप जलायें



सुख-दुख की बांटे मिठाई

खुशियों की बहार लाएँ,

धन काया को निरोग रखें

मखमली सौगात दिलाएँ।



जुबां में सादगी की रहे खनक

जन जन में विश्वास जगायें,

दीन-हीन को गले लगाकर,

प्रेम-प्यार की रोशनी फैलाएं।



शुभ दीवाली का शुभ दें संदेश

तज के द्वेष हिय को ना दुखाएँ,

मंगल भाव की हो सुंदर कामना

ज्ञान गंध मानवता का फैलाएँ।



वातावरण को मलिन ना करें

दीप शांति का मन में जलाएं,

मीठे बोलियों की प्रसाद बांटे

अबकी दीवाली जग चमकाएं।

-उषा श्रीवास वत्स

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55 मिनट पहले