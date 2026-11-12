भाव-पुष्प उर थाल में लिए जन-जन को समृद्ध सुकर्ष।।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिवस पर क्या लाये नूतन वर्ष?

मुठ्ठी खोलें झटपट अंजुरी दिखलायें अब शीघ्र सहर्ष।।



हर्ष हुआ है अतिशय लाये हो क्या साथ में जीवन का उत्कर्ष?

हिय उत्सुकता से भरा तनिक तुम समझाओं नूतन वर्ष।।



भावी-पीढ़ी को जागृत कर सकल ज्ञान समझाना होगा।

भेदभाव का अंत कर सकल कल्याण बतलाना होगा।।



देखो!देखो पश्चिमी-झूले पर सब दीवाने बन झूल रहे।

पूर्वज की शुभ सम्पत्ति को तज बैठे त्रुटि को विगत वर्ष।।



बतलाये जो अब तत्काल ही सुखद असली नववर्ष।

नवाचार का भारत हम गढ़ सकें *वत्स* हो शुभकर्ष।।



किंचित भी सम्बन्ध न होता इसका भौतिक साधन से।

भाव-पुष्प उर थाल में लिए जन-जन को समृद्ध सुकर्ष।।



-उषा श्रीवास वत्स

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एक घंटा पहले