आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Zaroori bhi Ahtiyat bhi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ज़रूरी भी, एहतियात भी

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ज़रूरी भी, एहतियात भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए समय की नई कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक बनी अद्भुत वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में दुनिया पास बुलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल राह सरल कर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम्प्यूटर ने काम सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंटरनेट ने विश्व मिला डाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल ने दूरी घटा दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाथ में दुनिया ला दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीपीएस ने राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीडियो ने दूरी मिटाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बसे जो अपने प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में दिखते आँखों के तारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एआई ने नव-द्वार हैं खोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-सृजन के अवसर खोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम कठिन आसान बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच को नव-विस्तार दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सुविधा के संग-साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी थोड़ी एहतियात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा में साधन वरदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा भूले तो नुकसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल से संसार जुड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घर में संवाद घटा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बसे अपनों को जोड़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास खड़े अपनों को न छोड़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन ने दिन और रात बदल दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद और दिनचर्या बदल दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को थोड़ा विश्राम दिलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पर सोएँ, समय जगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ तुरन्त पाने की चाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज को करती है तबाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर रुकना भी अब भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम रखना है समझदारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिजिटल भीड़ बढ़ी है भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में तन्हाई जारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे हँसते दिखते बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द छिपा रह जाता भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलना, चिंता और अकेलापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे तोड़ें मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक बने यदि जीवन-सार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसाद खड़ा हो सकता द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच और झूठ की रेखा धुँधली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली भी अब दिखता असली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एआई, वीडियो, चित्र बदलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-समझकर सच को परखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन नई तकनीक आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए समय की राह बनाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलावों से डरना कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखें, समझें—बढ़ना वैसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के संग चलना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव तकनीक को सीखना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विवेक को साथ रखेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सही हम राह चुनेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक रहे हाथों में अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को उसके हाथ न सौंपें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यंत्र हमारे साथी बन जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम यंत्रों के दास न कहलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न डरकर इससे दूर ही भागें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न इसके पीछे अंधे भागें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए समय से ताल मिलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी पहचान बचाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही समय का मंत्र समझ लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही भविष्य की बात भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक आज की ज़रूरत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी भी—एहतियात भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree