तुमने कुछ नहीं कहा

तुमने कुछ नहीं कहा l

मेरा विश्वास खालीपन में खो गया है,

मेरा भरोसा खो गया है l

उस दिन, धूल भरे रास्ते पर चलते हुए,

रास्ता भटक गया l

एक पेड़ के नीचे आराम भी किया l

उस पेड़ के पत्ते हरे थे l

फिर तुम्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ दिया l

वापस आते समय, मैं रास्ता भूल गया,

मैं तुम्हें अब भी नहीं भूला हूँ l

मैं अब भी चल रहा हूँ,

कई रास्ते मिलते हैं,

बस समझने और समझाने के लिए-

मैं रास्ता नहीं भटका हूँ l

तुम बोलते नहीं l

मैं एक अकेले रास्ते पर चल रहा हूँ

अकेला, अकेला,

बस चलता हूँ,

अकेला, अकेला,

अकेला, अकेला,

तुम पहले जैसे नहीं रहे l

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47 minutes ago