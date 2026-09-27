आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ye Khula Aasmaan Mera Bhi Hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ये खुला आसमान मेरा भी है

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            राहों ने जब रोकना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला बोला—सवेरा मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर जितनी दीवार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें छिपा रास्ता मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार अगर सामने खड़ी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत का निश्चय मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी ने जब रुख़ मोड़ना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुख़ चुनने का हक़ मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल चाहे सूरज ढककर हँसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सवेरा मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर ने धरती से बाँधना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने का साहस मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमाओं ने जब राहें बाँधीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ये हुनर मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ों पर जब पहरे बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मक़ाम मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक उनका भी अपनी जगह सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल ये यक़ीं मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल ने जब नींद चुराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागने का सबब मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकान ने जब बाँहें पकड़ लीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़दमों में फिर दम मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराम ने जब चादर बिछलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से गहरा रिश्ता मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर ने मुझको रोकना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्र का दरिया मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज चट्टानों में दबा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें हरा इरादा मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच कभी किसी की जागीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें एक मक़ाम मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ने पीछे छोड़ा मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अगला दौर मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख समझकर छोड़ गए जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस राख में अंगार मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता वक़्त भले उनका रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाला दौर मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह किसी की रोकूँ क्यों मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे का सफ़र मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत किसी की छीनूँ क्यों मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतने का हुनर मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज नहीं, पहचान है मंज़िल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सम्मान का हक़ मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पंखों को क़ैद मंज़ूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुला आसमान मेरा भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
50 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree