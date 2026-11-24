खुद ही क़ातिल बनकर, फिर मसीहा का मकान ढूंढते हैं।

रूह के ज़ख्म



कितना अजीब है ना...

ज़ख्म रूह को देकर, लोग जिस्म पर निशान ढूंढते हैं,

खुद ही तूफ़ान लाकर, फिर कश्ती का सामान ढूंढते हैं।

अपने दामन पर ना दिखे, उनकी की गई 'मेहरबानियों' का दाग़,

इसलिए हर आईने में, वो अपनी झूठी शान ढूंढते हैं।

जो टूट गया अंदर ही अंदर, उसकी आवाज़ कहां से आएगी,

और वो हैं कि खामोशी में भी, अपनी पहचान ढूंढते हैं।

अपनी ही नज़रों में बेदाग़ रहने का हुनर भी कमाल है उनका,

खुद ही क़ातिल बनकर, फिर मसीहा का मकान ढूंढते हैं।

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एक घंटा पहले