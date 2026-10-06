आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   When Shiva and Shakti are one, then where is the difference between man and woman?
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जब शिव -शक्ति एक तो नर- नारी में भेद कहां

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "ना शंकर ने कहा कि महान, ना शक्ति ने कहा कि मैं महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हम क्यों अभिमानी बने, वो एक और हम क्यों चार में बटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शिव -शक्ति एक है तो नर- नारी में भेद कहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों यह जग ना जाने बिन नर- नारी के अवशेष कहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शिव ने शक्ति को आधे हिस्से में वास दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शिव बिन शक्ति शमशान समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हम तुम और तुम हम कहां!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों यह जग ना समझे की बिन नारी -नर अधूरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नर बिन नारी सूनी-सूनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रेल की दोनों प पटरी के बिना मुसाफिर अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब इस जीवन रूपी नैया को बिन नर -नारी कौन पर लगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी अगर जग की जननी है, तो नर उसका रखवाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के ही मिलने से, इस जग में उजाला है !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई आगे ,ना कोई पीछे दोनों बराबर चलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे एक ही दिए से, दो पवन दीपक जलते हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शिव -शक्ति ने एक रूप धर ,जग को मार्ग दिखाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों इंसानों ने मिलकर ,यह झूठा भेद बनाया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर एक फिर वहीं जहान बनाएं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई आगे ना कोई पीछे दोनों का बराबर सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नर और नारी एक समान हो वही सच्चा हिंदुस्तान हो!"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
51 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree