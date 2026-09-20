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वक़्त के आगे किसकी चलती

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                            वक़्त के आगे किसकी चलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर की पहली किरण जगे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के साए ढल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल भले इतराएँ कितने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ ढले सब झर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल खड़े पर्वत के सीने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त पड़े तो हिल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी धरती छूते बादल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने वन भी खिल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में जब मंज़र बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भी चौंक जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके आगे कल तक दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकते शीश नज़र आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी एक झलक पाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेले रोज़ सज जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त अचानक करवट ले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे रंग उतर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताक़त का जो गुरूर करें वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में मिल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जितने ऊँचे हों वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर नीचे आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत के ऊँचे महलों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन कहाँ सब पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने के बिस्तर पर भी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कई जग जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी में संसार दबाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से हार भी जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ यहाँ हम आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ ही जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ हमारे कर्म ही चलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी यहीं रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द अगर सीमा से बढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू मोती बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात घनी हो जितनी लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर के दीपक जल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी शाखों पर भी मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल नए फिर लाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर जो फिर उठते साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भाग्य बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के मरहम से गहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव सभी भर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख के मेले में तो साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ-सौ हाथ बढ़ाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख का पहला बादल छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे दूर हट जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन का रिश्ता हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तूफ़ान गुजर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब पर टिकते जो नाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत-महल-से ढह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त कसौटी बनकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे मित्र बच जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना हर दिन चुप रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-सच दिखलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कब यौवन बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन भला यह पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले बालों पर भी चाँदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त स्वयं धर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा चाहे ढलता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव दीप जलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र गुज़रती जाती लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अफ़साने रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की कड़वी यादें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज का सुख ले जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल की फ़िक्रें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में धुंध भर जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हथेली पर जो पल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही ख़ज़ाना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त सँभाले जो जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का बीज वही बोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल पर सब कुछ छोड़ने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन हो तो मत रुकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल भी झुक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे कदम निरंतर बढ़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल पास चली आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार कभी अंतिम सच कब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आगे का इशारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठने वाला ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की आँख का तारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हालातों से लड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे इतिहास बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त किसी से बैर न रखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों का फल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बीज धरा में बोओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसी फ़सलें देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुककर चलने वाला राही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे शिखर चढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही गुरूर में डूबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच सफ़र थक जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बाँटकर जीने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाकर भी रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मिला है, आज सँवारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल को किसने जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन की सीमित लय है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँसों को जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम नहीं, व्यवहार मनुज का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद सदा रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरा छोटा-सा दीपक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों तक जल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त गुज़र जाता है लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेक निशाँ रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के आगे किसकी चलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्तो-ताज बदल जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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