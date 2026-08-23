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विश्व खड़ा बारूद के द्वार

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                            विश्व खड़ा बारूद के द्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर विश्व खड़ा बारूद के द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मानवता दिखती लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर शांति, हृदय में बैर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे तलवारें हैं तैयार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर देश आज यह पूछ रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी सीमा, किसका अधिकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती सबकी, अम्बर सबका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसका जग पर एकाधिकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं युद्ध की ज्वाला धधकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं भूख से बचपन रोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता के ऊँचे सिंहासन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मानव छोटा ही होता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिसाइल की ऊँचाई बढ़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का कद घटता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान चाँद तक जा पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान से इंसान डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बाज़ारों में युद्ध छिड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यापारों पर पहरे भारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ-हानि में जग को बाँटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गई वह साझेदारी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तेल बना सत्ता का बल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नदियों पर पहरेदारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ के टुकड़े करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं—यह दुनिया हमारी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक रोज़ नई राहें खोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि नए संसार रचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यदि विवेक सो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मनुज को राह दिखाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में ख़बरें विश्व नापतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच पीछे रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाखों चेहरे रोज़ जुड़ें पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन कटता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म अनेक, विचार अनेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँसू का कोई धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशों की सीमाएँ होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख की कोई सीमा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों भूल रहा मानव आखिर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती केवल उसकी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज पड़ोसी का घर जलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल आग यहाँ आएगी नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो, सत्ता के मदवालो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास यही दोहराता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शक्ति न्याय को रौंदेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन भी ढह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति वही जो निर्बल के हित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सामर्थ्य लगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवार उठाने से पहले जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवादों के दीप जलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत नहीं वह, जिसके पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माताओं का क्रंदन रह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत वही, जिसमें मानवता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मस्तक ऊँचा कर पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति नहीं दुर्बल की भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति वीर का आभूषण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय बचाकर युद्ध रोकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति का सच्चा भूषण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो विश्व के मानव! सोचो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस ओर समय को जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूदों पर कल को लिखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रेम का दीप जलाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पूरब जीते, न पश्चिम जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उत्तर-दक्षिण हारें अब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि जीत सुनिश्चित करनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मानवता को जीतें सब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन भूखे को अन्न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्बल को सम्मान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्रों से पहले बात उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पीड़ा को समाधान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन धरती मुस्काएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नफ़रत अपनी हार लिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बाँट ली दुनिया हमने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मानवता संसार लिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई विजेता, न कोई पराजित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शक्ति का झूठा मान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती सबकी, भविष्य सभी का—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना-सा ईमान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हो चुका रक्त का लेखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब प्रेम नया अध्याय रचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो विश्व युद्ध से थक बैठा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मिलकर नया भविष्य रचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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