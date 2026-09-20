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विदुर का अकेला सत्य

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                            हस्तिनापुर की सभा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सियाँ बहुत थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सत्य के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल विदुर खड़े थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें नहीं थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरबारियों के पास थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वे देखना नहीं चाहते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्योधन कहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब हमारे साथ हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर जानते थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब साथ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद के पास हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्णय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियाँ बजती थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लाभ के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अगली पदोन्नति की आस में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर की हथेली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेली रह जाती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सत्य के पक्ष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियाँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धृतराष्ट्र पूछते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इससे मेरे पुत्र का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हित होगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर कहते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जो संस्था का हित नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उत्तराधिकारी का हित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे होगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन पुत्र-मोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तर्क से बड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता बाहर खड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आदमी भीतर बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम दीवार पर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णय रिश्तों पर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरबार चलता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज के किसी कार्यालय की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अध्यक्ष कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अपनी बात खुलकर रखिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मचारी पहले चेहरे पढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी बात बदल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पासों की खनक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर ने विनाश सुन लिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यह खेल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास की हार है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दरबार को लाभ दिखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोखिम बताने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकारात्मक कहलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी बैठक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लक्ष्य पर ‘हाँ’ कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक व्यक्ति पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“किस कीमत पर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी वार्षिक समीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखी जाने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी ने न्याय माँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महायोद्धा चुप बैठे रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद था, शक्ति थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैतिक साहस नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी अन्याय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजी संदेश आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम आपके साथ हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली बैठक में वही लोग कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमें पूरे तथ्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालूम नहीं हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘कठिन व्यक्ति’ कहा गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कार्यालय की राजनीति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सच बताए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह असहयोगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बात पर मुसकराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह टीम का खिलाड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खतरा दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह निराशावादी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँकड़े सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूरदर्शी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर कहते रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“संकट बाहर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके निर्णयों के भीतर है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर राजा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेश सुनने के बजाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेशवाहक को दोष दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी घाटा छिपा रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की भाषा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न उठते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमान सीमा पार कर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर ने महल छोड़ दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पद से गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पराजित नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत लोग रह गए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विवेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके साथ चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी योग्य व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंपनी बाद में छोड़ता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उम्मीद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में पहचान-पत्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रबंधन कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“वह हमारी संस्कृति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिट नहीं था।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं पूछता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस संस्कृति में सत्य न समाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह संस्कृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचने योग्य थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में नहीं बना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर उस बैठक में बन रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सत्य दबाया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उस पदोन्नति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ योग्यता हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उस मौन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अन्याय जीत गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कंपनियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत से बचना चाहती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने विदुर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलने नहीं देतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नीतियाँ बनाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्यों के पोस्टर लगाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन असहमति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुशासनहीनता मानती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्था उस दिन नहीं गिरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसका लाभ घटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका पतन उस दिन शुरू होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सच बोलने वाला अकेला पड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चापलूसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामूहिक निर्णय कहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कार्यालय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धृतराष्ट्र है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सुविधा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मूँदता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दुर्योधन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पद को विरासत समझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शकुनि है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँकड़ों के पासे फेंकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विदुर भी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपना गुट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ऊँचा पद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल सत्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतिहास जानता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा ने भले विदुर को न माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ने हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं को सही ठहराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि किसी बैठक में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज़ अकेली हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे तुरंत गलत मत मानना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विरोध नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्था का बचा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम विवेक हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य के पास भीड़ नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उसका नाम विदुर होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके कार्यालय में बैठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शांत कर्मचारी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी बात आज नहीं सुनी गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिसका लिखा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कंपनी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम बयान होगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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