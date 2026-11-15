वह ख़ुद पीछे रहा, लेकिन उजाला आगे तक चला होगा

उसूलों की पहचान



वजूद घायल सही, लेकिन किसी साँचे में कब ढला होगा,

नज़र झुकती नहीं, मुश्किलों में कहीं यह शख़्स ढला होगा।

हवाएँ तेज़ थीं, फिर भी बचाए लौ खड़ा है वह—

किसी की रोशनी रखने को ख़ुद भीतर चुपचाप जला होगा।



वह ख़ाली जेब लौटा है, कोई सौदा उसे खला होगा,

वह दौलत ठुकरा चुका, अपने ही उसूलों में पला होगा।

सभी राज़ी हुए, लेकिन वही इनकार कर अकेला वापस लौटा—

किसी मज़बूर का हक़ मारना भी उसको बहुत खला होगा।



वह सच कहकर अकेला है, किसी दरबार को खला होगा,

मगर तनहा खड़े रहने का साहस दुख में ढला होगा।

सज़ा मिलती रही, फिर भी गवाही से नहीं मुकरा वह—

वह सोने में नहीं, दुख की भट्ठी में ढला होगा।



उसे अपनों ने ठुकराया, मगर दिल में रहम पला होगा,

सितम सहकर भी लहजे में कहाँ कोई ज़हर पला होगा।

वही चेहरे मुसीबत में मदद की आस लेकर लौटे हैं—

जिसे उसने गले से लगाया, उसीने उसको कभी छला होगा।



किसी की भूख देखकर उसका भी कलेजा कभी जला होगा,

जो रोटी बाँट देता है, अभावों में कहीं पला होगा।

वह अपनी ज़रूरतें रोककर किसी का घर चुपचाप बचाता है—

किसी के चूल्हे की ख़ातिर ख़ुद उसका अरमान जला होगा।



बुलंदी पर भी उसके दिल में इक फ़क़ीर पला होगा,

वह ओहदों में नहीं, रिश्तों की गरमी में ढला होगा।

बुलंदी पर पहुँचकर भी पुराने साथियों को याद रखता है—

किसी इंसान को सीढ़ी समझना भी उसे हमेशा खला होगा।



हर इक ठोकर से उसके हौसले का रूप ढला होगा,

वह अब आँधी से लड़ता है, कभी चुपचाप जला होगा।

कई बार हारकर भी दूसरों की आस बनता है वह—

किसी पत्थर से टकराकर उसमें नया विश्वास भी पला होगा।



वह ख़ुद पीछे रहा, लेकिन उजाला आगे तक चला होगा,

चराग़ों में नहीं, कितने दिलों में वह सदा जला होगा।

उसे तस्वीर में मत ढूँढ़ना, किरदार में देखो ऐ ‘विश्वम्’—

जहाँ सच सर उठाता है, वहीं वह फिर पला होगा।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

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25 मिनट पहले