हां मैं प्रेमी हूं विलखता विरह अग्नि में मन !

है प्रिये तुम

जब याद आते हो

पागल होता !



ह्रदय साथ

ना हमारा देता है

बस बेचैनी !



उलझन है

ये कैसी अड़चन

जीवन की है !





ना मैं जी पाता

ना मैं मर पाता हू

ना जाने क्या है !



हे प्रिये तुम

क्या जानो मन की जो

दशा हमारी !



मेरा जीवन

घोर नरक बस

और नही कुछ !



बस तुम्हारी

यादें रात दिन है

और नही कुछ !



तुम पर है

ठहरा ये जीवन

यादों का मेला



मेले में सब

सब कुछ रहता

मैं बेंचू यादें!



खरीदू आशु

और खरीदु रोना

ये सब क्या है ।।



हां मैं प्रेमी हूं

विलखता विरह

अग्नि में मन !



मुझे बचा लो

मुझे सम्हालो तुम

मर जाऊंगा ||

- वीरेंद्र अलंकार साहित्य



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2 घंटे पहले