आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tumhari Khamoshi main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कभी अपनी थकन रख दो मेरी ख़ामोश बाहों में

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तेरी झुकती निगाहों में अभी इक़रार बाक़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी चुप की तह में भी बहुत-सा प्यार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ अब भी हथेली रख के मैं कुछ देर रहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तुमने छुआ था, अब तलक वो ख़ुमार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने ज़ख़्म की गहराइयाँ तुमसे छिपाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तेरी छुअन से भर सकूँ, ये ऐतबार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आहट और हवा का फ़र्क़ अब पहचान लेता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दरवाज़ा खुलता है कि इंतज़ार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम आ गया तो लफ़्ज़ होंठों पर ठहर जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आवाज़ के टूटे सिरों में भी पुकार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत अरसा हुआ, मैंने कोई फ़रियाद नहीं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पहलू की ख़ामोशी में अब भी क़रार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे आवाज़ देकर फिर तुझे बेचैन क्यों कर दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मेरी हर इक धड़कन पे तेरा इख़्तियार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने बीच की चुप को जुदाई मान बैठे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा आँखें उठाकर देख, कितना प्यार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनी थकन रख दो मेरी ख़ामोश बाहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बाहों में अब भी नींद का संसार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी सूखी हुई शाखों को वीराना न कह ‘विश्वम्’,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हीं में तेरे छूने से महकती इक बहार बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
53 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree