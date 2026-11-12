कभी अपनी थकन रख दो मेरी ख़ामोश बाहों में

तेरी झुकती निगाहों में अभी इक़रार बाक़ी है,

हमारी चुप की तह में भी बहुत-सा प्यार बाक़ी है।



वहाँ अब भी हथेली रख के मैं कुछ देर रहता हूँ,

जहाँ तुमने छुआ था, अब तलक वो ख़ुमार बाक़ी है।



मैं अपने ज़ख़्म की गहराइयाँ तुमसे छिपाता हूँ,

मगर तेरी छुअन से भर सकूँ, ये ऐतबार बाक़ी है।



मैं आहट और हवा का फ़र्क़ अब पहचान लेता हूँ,

मगर दरवाज़ा खुलता है कि इंतज़ार बाक़ी है।



तेरा नाम आ गया तो लफ़्ज़ होंठों पर ठहर जाएँ,

मेरी आवाज़ के टूटे सिरों में भी पुकार बाक़ी है।



बहुत अरसा हुआ, मैंने कोई फ़रियाद नहीं की,

तेरे पहलू की ख़ामोशी में अब भी क़रार बाक़ी है।



तुझे आवाज़ देकर फिर तुझे बेचैन क्यों कर दूँ,

मगर मेरी हर इक धड़कन पे तेरा इख़्तियार बाक़ी है।



हम अपने बीच की चुप को जुदाई मान बैठे थे,

ज़रा आँखें उठाकर देख, कितना प्यार बाक़ी है।



कभी अपनी थकन रख दो मेरी ख़ामोश बाहों में,

मेरी बाहों में अब भी नींद का संसार बाक़ी है।



अभी सूखी हुई शाखों को वीराना न कह ‘विश्वम्’,

इन्हीं में तेरे छूने से महकती इक बहार बाक़ी है।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

53 मिनट पहले