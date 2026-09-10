मैं क्या कहना चाहूं किससे मुझे कुछ नहीं अब मालूम

धज्जी - धज्जी रात हो गई उधड़ा - उधड़ा दिन गुज़रा

हर मौसम अच्छा ही बीता, हर मौसम तुम बिन गुज़रा

मैं क्या कहना चाहूं किससे मुझे कुछ नहीं अब मालूम

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52 मिनट पहले