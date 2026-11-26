अब लड़कियों का पर्यायवाची तलवार करदो

उनके इरादों में अब धार कर दो

साहस बढ़ाओ रफ्तार भर दो

नारी प्रबल है अटल है

अब लड़कियों का पर्यायवाची तलवार करदो

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48 मिनट पहले