दीपक की रोशनी से अंधकार मिट जाए

मिठाई की मिठास से हर रिश्ता मुस्कुराए

पटाखे की चमक से पूरा शहर जगमगाए



खुशियों का त्योहार सबके चेहरे पर मुस्कान लाए

सच्चाई की जीत से बुराई का अंत हो जाए



एक दूसरे को माफ करके रिश्ते संवर जाए

नफरत की दीवार गिर कर प्रेम का संसार बसाया जाए



त्योहार के बहाने ही सही हम एक दूसरे से मिलने आए

कुछ पल अपनों के पास बैठकर क्यों ना हाल-चाल पूछे जाएं



क्यों ना हम भी अपने मन में ऐसा दीपक जलाएं

जिसकी रोशनी से हमारे जीवन के हर अंधकार मिट जाए



यह दिवाली सबके जीवन के लिए खुशहाली का संदेश लाए

-पूजा

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48 मिनट पहले