“ठहरो,” कह पाया, इस बार बहाने बिना।

ठहरी रही पलक



ज़रा-सी बात हुई,

फिर लंबी रात हुई।

तुमने नज़र झुकाई,

बस वहीं साँझ हुई।



कहना था, “ठहरो,”

कह दिया, “जाओ।”

मन चौखट पर था,

कहता रहा, “आओ।”



कुंडी खुली रही,

बाती जली रही।

तुम मोड़ मुड़े,

पर लौ हिलती रही।



ख़त लिखने बैठा,

हर अक्षर ऐंठा।

“प्रिय” लिखते ही

सारा रोष बैठा।



लिखा, “ख़फ़ा हूँ,”

फिर देर तलक

उस बिंदु पर

ठहरी रही पलक।



ख़त तुम्हें मिला,

उत्तर भी मिला।

कोने में छोटा-सा

हरसिंगार खिला।



वही फूल बनाया,

मन भर आया।

पहली भेंट का दिन

फिर लौट आया।



साँकल बजी धीरे,

तुम खड़े सामने।

“ठहरो,” कह पाया,

इस बार बहाने बिना।



— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्

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1 hour ago