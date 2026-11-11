हे भगवान मैं तुमको - तुमको देख रहा हूँ,
सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।
घड़ी का समय मुझे नहीं पता,
सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।
आए-आए सुबह जल्दी आए, घर में उजाला अच्छा है।
दिन-दोपहर में तुमको देखूँ,
तुम्हें देखकर समय पता लगाऊँ।
प्रकाश की किरणें मैदान में फैलीं,
तुम्हें देखकर रोज़ योग कराऊँ।
हे भगवान मैं तुमको - तुमको देख रहा हूँ,
सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।
शाम के समय जब तुम डूबते जल्दी,
सुबह के समय मैं निकल आऊँ।
लेखक परिचय:
- किशन वर्मा
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एक घंटा पहले
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