आए-आए सुबह जल्दी आए, घर में उजाला अच्छा है।

हे भगवान मैं तुमको - तुमको देख रहा हूँ,

सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।

घड़ी का समय मुझे नहीं पता,

सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।

आए-आए सुबह जल्दी आए, घर में उजाला अच्छा है।

दिन-दोपहर में तुमको देखूँ,

तुम्हें देखकर समय पता लगाऊँ।

प्रकाश की किरणें मैदान में फैलीं,

तुम्हें देखकर रोज़ योग कराऊँ।

हे भगवान मैं तुमको - तुमको देख रहा हूँ,

सुबह जल्दी उठ रहा हूँ।

शाम के समय जब तुम डूबते जल्दी,

सुबह के समय मैं निकल आऊँ।

लेखक परिचय:

- किशन वर्मा

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एक घंटा पहले