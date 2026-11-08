आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tere Teeke Ke Neeche
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तेरे टीके के नीचे (भाई दूज गीत)

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तेरे टीके के नीचे (भाई दूज गीत)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई दूज की थाली लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना ताके द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों में ठहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन का संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना ने जब यम को अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में दिया सत्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव नहीं, भाई बन बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाकर बहन का प्यार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब से रोली के टीके में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसता यह विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्बी हो भैया की उमरिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हृदय की आस॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी उँगली माथा छूती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीग उठे दो नैन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हाथ की इस छुअन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मिलता चैन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली में पकवान सजे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पुराना स्वाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हाथ का कौर जगा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के घर की याद॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शहरों में बँट गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिन औ रात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मेरे थके स्वरों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लेती तू बात॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी दूजें बीत गई थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते—अगली बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोली सूखी, आस न सूखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तकती थी द्वार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज घड़ी को दूर रख दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़े सारे काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बातें सुनते-सुनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलने दूँगा शाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सूनी साँझ में बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठूँ तेरे साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने मेरा माथा छूकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामा मेरा हाथ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढले, माथे पर उभरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेखाएँ हज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे टीके के नीचे मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा हूँ हर बार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree