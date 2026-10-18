आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   तुम्हारा रुमाल
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तुम्हारा रूमाल

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारा रुमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(मेरी पोती नैयरा के नाम)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा रुमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी छुपा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे तकिए के नीचे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वक़्त की सिलवटों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबा कोई नर्म-सा लम्हा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वक़्त बेरहम होकर गुज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें मुझसे दूर ले गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मुट्ठी में रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े का यह छोटा-सा टुकड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकही खामोशियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो तुम लौटोगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन धुँधली यादों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगडंडी पकड़कर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थाम लोगी इसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बचपन में थामा करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ साथ होने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे यक़ीन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आओगी ज़रूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ इंतज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ नहीं मिटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआ बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह रुमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सिर्फ़ रुमाल नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हँसी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बची हुई गूँज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी बातों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहेजी हुई गर्माहट है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस मासूम बचपन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी निशानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीतकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक महक रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी प्यारी पोती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी स्मृतियों के आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल खेलती रहती हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा यह छोटा-सा रुमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मौजूदगी-सा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीरजा वकील नीर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree