ईश्वररूपी आशीर्वाद मिल जाता है।

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                            स्वर्ग - नर्क की बातें जितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही मज़ेदार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कर्म का लेखा जोखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक द्वार में प्रवेश - आधार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई अपनी व्याख्या में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गढ़ता इनका सार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रभु श्रीकृष्ण के अर्थों में -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो मनःस्थिति का विधान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन सुख में है तो वो स्वर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यथा नर्क के समान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बात करूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन मनोस्थिति से मैं अक्सर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को परिस्थितिवश बंधा पाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पापा चिन्तामुक्त दिखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो क्षण स्वर्ग हो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर वो चिन्तित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हृदय नर्क को दिखलाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के ना होने पे वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खुद माँ का भी किरदार निभा रहे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय - समय पर खुद सबके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लज़ीज़ खाना बना रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी - कभी विचारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सहमति नहीं बनती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे अब प्यार से समझा रहे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के साथ दादी माँ का भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरदार वो बखूबी निभा रहे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर जब वो परेशान हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मन आज भी नर्क सा अनुभव पाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं क्यों आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बिना घर, घर नहीं लग पाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ आदतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी परेशान कर जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसमें उनका गुस्सा शामिल हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सीधे नर्क - भट्टी का अनुभव दे जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब वो खुश हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घर भी चहक उठता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके क्रियाकलापों से प्रभाव कुछ भी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन खुद को स्वर्ग सा सुखमय पाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षण खुद को इंद्र- समान सा पाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उनके चरणों की रज को माथे पे लगा पाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य तो ये है माँ बिन अगर संसार अधूरा भले लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में वेदना का ज्वार हमेशा उठता रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु पापा के साथ होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक़्त सही क्षण बन जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे डांट मिले या प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सामने होने भर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वररूपी आशीर्वाद मिल जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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